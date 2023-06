Sambata, 17 iunie, dispeceratul Sectiei 3 Politie Brasov a fost sesizat printr-un apel telefonic facut de Baciu Paul-Constantin, politist in cadrul IPJ Brasov, prin care ii informa pe colegii sai despre faptul ca a observat doua persoane care ar fi furat mai multe produse dintr-un supermarket, din municipiul Brasov. Actiunea s-a petrecut in jurul orei 11:00, cand politistul, aflat in concediu, se afla in magazin pentru a face cumparaturi, context in care a observat cum, de linia caselor de ... citeste toata stirea