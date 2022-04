Politistul "da tot ce ai"

Un politist din localitatea brasoveana Tarlungeni este cercetat sub control judiciar dupa ce a fost prins in flagrant luand mita 600 de lei pentru a nu sanctiona un sofer care nu a acordat prioritate in sensul giratoriu, conform unui comunicat remis, luni, 11 aprilie, de DGA.Flagrantul a fost realizat sambata, 9 aprilie, de ofiteri de politie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, in baza ordonantei de delegare si sub coordonarea procurorului de ... citeste toata stirea