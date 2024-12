Politistul mai rapid decat Politia

Bogdan, agent de politie la Sectia 4 din Brasov, a demonstrat din nou ca un politist este mereu in slujba comunitatii, chiar si in timpul liber. Marti, 3 decembrie, in drum spre sectie, unde urma sa intre in serviciu, Bogdan a intervenit prompt la o talharie semnalata printr-un apel de urgenta."Un barbat de aproape 70 de ani fusese deposedat de o mapa cu documente importante si portofelul cu bani, in zona unui parc din Brasov. Informatiile despre incident au fost transmise imediat ... citește toată știrea