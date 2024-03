Polivalenta Brasovului: "Inspectie" si din aer

Lucrarile avanseaza vizibil la cea mai mare sala polivalenta, care se amenajeaza in Brasov. Constructorul, compania MIS Grup, a publicat imagini surprinse pe santier, atat de la sol, cat si din aer, astfel incat anvergura proiectului sa poata fi observata mai bine."Complexul Multifunctional - Sala Polivalenta, municipiul Brasov", proiect realizat in parteneriat incheiat intre Compania Nationala de Investitii si Primaria Brasov, demarat inca din 2018, ar urma sa fie definitivat in noiembrie ... citește toată știrea