O delegatie a companiei poloneze Nitro-Chem s-a aflat in vizita, in perioada 2-3 octombrie a.c., la Fabrica de Pulberi din Fagaras. Scopul vizitei a fost ,,identificarea de alternative si solutii de revitalizare si modernizare a liniilor de fabricatie produse chimice existente in portofoliul operatorului economic roman" explica Daniela Nicolescu, secretarul de stat din industria de aparare din cadrul Ministerului Economiei. Discutiile de la Fabrica de Pulberi de la Fagaras au urmat vizitei la ... citeste toata stirea