Pompier din tata-n fiu

Traian si Cristian Poparad au fost, pana de curand, nu doar tata si fiu, ci si colegi de nadejde si parteneri de incredere in misiunile in care conteaza fiecare secunda in lupta pentru viata. Fiul a invatat tot ce stie de la tatal sau, si acum activeaza ca si pompier chiar la Detasamentul de Pompieri Fagaras, unitatea unde si tatal lui si-a desfasurat activitatea timp de 18 ani.Dupa aproape doua decenii petrecute in familia pompierilor fagaraseni, Traian a decis sa treaca in rezerva si a ... citește toată știrea