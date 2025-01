Pompier "din tata-n fiu", pe urmele tatalui si unchiului, la ISU Brasov

Din 3 ianuarie 2025, echipa ISU Brasov are doi noi colegi, unul dintre ei pompier "din tata-n fiu"."Plutonierul Rechitean Alexandru (foto stanga) isi incepe activitatea in cadrul Inspectoratului nostru, venind de la ISU Covasna, unde a activat in compartimentele Informare si Relatii Publice, dar si in Serviciul Pregatire pentru Interventie si Rezilienta Comunitatilor. Alexandru este la a treia generatie de pompieri in cadrul inspectoratului nostru, tatal si unchiul lui fiind pompieri trecuti ... citește toată știrea