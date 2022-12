Pompieri, Politie, Salvare, de acum si Salvamont

nregistrata pentru la Parlamentul Romaniei inca din luna martie a anului 2014, legea care permite serviciilor Salvamont sa foloseasca semnalele vizuale si acustice in timpul interventiilor a fost aprobata miercuri, 7 decembrie, de Camera Deputatilor, cu unanimitate de voturi.Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect de lege, astfel ca actul normativ va fi transmis presedintelui Romaniei, spre promulgare.Anuntul a fost facut de seful Serviciul Public Judetean Salvamont ... citeste toata stirea