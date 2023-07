In primele sase luni ale anului, pompierii militari au salvat peste 10.000 de persoane aflate in dificultate si au intervenit pentru localizarea si lichidarea a 11.880 de incendii, transmite Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).In perioada de referinta (1 ianuarie - 30 iunie), actiunile pompierilor au insumat, la nivel national, aproximativ 260.000 de interventii in situatii de urgenta, salvatorii intervenind zilnic pentru gestionarea a 1.430 de situatii de urgenta. ... citeste toata stirea