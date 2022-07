Pompierii brasoveni, zi si noapte de foc in Grecia

Un modul format din pompieri romani actioneaza in Grecia pentru stingerea incendiilor de padure. Din acest modul fac parte si 8 pompieri brasoveni, care sunt apeciati atat de colegii lor romani, cat si de cei eleni. Inca de martI, 19 iulie, si pe tot parcursul noptii, membrii modulului national de stins incendii de padure au actionat, in sprijinul autoritatilor elene si al comunitatilor afectate, pentru lichidarea incendiului izbucnit in zona Penteli, din Nord-Estul Atenei. "In conditii extreme ... citeste toata stirea