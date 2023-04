Pompierii de la Sectia Victoria din cadrul ISU Brasov au organizat un exercitiu in localitatea Rucar miercuri, 26 aprilie a.c. S-a urmarit evaluarea riscurilor in caz de inundatii pentru cetateni. Au participat la acest exercitiu un echipaj al unitatii de la Victoria cu 2 autospeciale cu apa si spuna si un echipaj SMURD.,,Localitatea Rucar se afla in risc de inundatii la fel ca si Feldioara. Odata pe an realizam astfel de exercitii la Rucar, iar la ... citeste toata stirea