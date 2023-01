Pomul de Craciun din Piata Unirii, din Rasnov, va fi ajutor de incalzire pentru o familie de nevoiasi.Bradul de Craciun din Rasnov va ajunge in soba unei familii nevoiase din oras.Primaria Rasnov a hotarat soarta bradului de Craciun, care a fost amplasat in Piata Unirii, in perioada sarbatorilor de iarna. Acesta va fi transformat in lemn de foc si fi donat unei familii nevoiase.Bradul ... citeste toata stirea