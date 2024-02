"Populatia este intr-adevar bolnava"

3.361.000 de concedii medicale au fost acordate in total in Romania in anul 2023. Cele mai importante concedii, ca durata, au fost acordate pentru boli oncologice, pentru afectiuni legate de sarcina si concedii prenatale, precum si pentru probleme care tin de sanatatea mamei si copilului, a declarat presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Valeria Herdea. De asemenea, multe concedii au fost acordate si pentru afectiuni osteoarticulare degenerative, boli cronice netransmisibile si ... citește toată știrea