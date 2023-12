Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a dorit sa linisteasca populatia, in ceea ce priveste "Legea porcului", printr-un mesaj postat pe Facebook."Porcul nu trebuie sa fie interzis in gospodarie. Nu se va interzice niciodata in Romania! Porcul se poate sacrifica, porcul se poate vinde din gospodariile populatiei. Noi pastram traditia si niciodata, cat voi fi ministru al Agriculturii, nu voi interzice acest lucru!", a transmis ministrul.El a postat pe reteaua de ... citeste toata stirea