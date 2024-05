Portalurile de la intrarile rutiere in judetul Brasov, reparate de Consiliul Judetean

Portalurile de la intrarile rutiere in judetul Brasov au fost reparate si reimprospatate de Consiliul Judetean Brasov, fiind readuse la aspectul lor initial.Portalurile care marcheaza limita administrativa a judetului Brasov pe principalele cai rutiere au fost reparate de Consiliul Judetean Brasov, fiind readuse la aspectul lor initial.Lucrarile au fost executate de firma SC Zohir 84 Cons Construct SRL si au ajuns in prezent in etapa receptiei la incheierea acestora.Comisia stabilita prin ... citește toată știrea