POSF - platforma online de schimbare a furnizorului de energie si gaze, functionala. Cum schimbi furnizorul in numai 24 de ore

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a implementat platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrica si de gaze naturale la nivel national (POSF), devenind astfel operator al acesteia, a anuntat joi autoritatea.Conform sursei citate, implementarea a fost facuta in cadrul proiectului "Dezvoltarea capacitatii institutionale a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de ... citeste toata stirea