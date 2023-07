Dupa 76 de ani, o scrisoare catre o femeie din Viscri a ajuns in cele din urma la destinatie. Cu toate acestea, atat expeditorul, cat si destinatarul nu mai sunt in viata.Posta Romana a reusit sa realizeze aceasta livrare incredibila dupa aproape 8 decenii, noteaza Historia.ro.Scrisoarea a fost scrisa de un prizonier de razboi catre sotia sa, avand adresa in satul Viscri din Brasov. Din pacate, scrisoarea nu a ajuns niciodata la destinatarul ei. Cu ... citeste toata stirea