Posta Romana va face platile pentru ajutorul de incalzire. Cand vor intra banii

Platile pentru ajutorul de incalzire se vor face prin Posta Romana, deoarece are structuri in mediul rural, a declarant ministrul Marcel Bolos.Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca Posta Romana se va ocupa de plata ajutorului de incalzire, al celor cu venituri mici, deoarece aceasta are structuri in mediul rural, transmite News.ro.Platile vor fi facute prin cititoare optice cu care vor fi dotati postasii, iar banii pentru ajutorul de incalzire vor intra ... citeste toata stirea