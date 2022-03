Postarea virala a unei ucrainence a primit o lectie de viata la noi, in Brasov

Foto: In Ucraina, Yulia Chernitskaya era antrenoare de fitness.Fugita din calea razboiului, Yulia Chernitskaya, o femeie plecata din Ucraina alaturi de cei patru copii ai sai, a primit o lectie de viata la noi, in Brasov, la Moieciu. Si-a spus povestea intr-un mesaj pe Facebook, devenit viral."Acesti bani i-am primit de la un barbat de 60-65 de ani la benzinarie, cand m-am intors la masina dupa ce am facut plinul. Si-a sters parbrizul si m-a intrebat in romana: Ucraina? I-am raspuns: ... citeste toata stirea