Postasii ameninta cu greva generala

Sindicalistii din "Posta Romana" se pregatesc de declansarea grevei generale la sfarsitul lui martie, cel tarziu la inceputul lunii aprilie. Blocul National Sindical (BNS) a anuntat lansarea campaniei "Postasii nu vor sa mai fie saracii Romaniei! Stop abuzurilor din Posta Romana!". Vrea, in acest fel, sa majoreze salariile postasilor.Salariile postasilor vor creste cu 250 de lei in acest an, incepand cu luna iunie, a anuntat anterior Posta Romana. Cu toate acestea, in timpul procesului de ... citește toată știrea