Postasul incepe sa aduca de astazi pensiile

Plata pensiilor ar putea incepe de joi, 9 ianuarie, a spus Valentin Stefan, directorul Postei Romane, Valentin Stefan. Declaratia a venit in contextul in care presa nationala semnala ca drepturile banesti platite prin posta vor ajunge la beneficiari incepand din 10 ianuarie. Asta si din cauza perioadei cu mai multe zile libere la inceput de an. Dar si pentru ca guvernul a decis abia pe 30 decembrie 2024 ca nu va mai indexa pensiile cu inflatia in 2025, prin ordonanta-trenulet. ... citește toată știrea