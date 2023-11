Nasterea Domnului Iisus Hristos sau Craciunul este una dintre cele mai mari sarbatori din an. Inainte de marea sarbatoare, majoritatea romanilor tin dupa putinta post. Cu toate acestea, Postul Nasterii Domnului, cunoscut in popor si sub denumirea de Postul Craciunului dureaza 40 de zile.Postul Craciunului 2023. Anual Postul Craciunului are loc in perioada 14 noiembrie - 24 decembrie. Credinciosii ... citeste toata stirea