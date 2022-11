Postul Craciunului: Zeci de preoti vin in Scheii Brasovului pentru a savarsi Taina Sfantului Maslu

Postul Craciunului 2022 este unul dintre cele doua mari posturi din an si se tine de credinciosi timp de patruzeci de zile, inainte de sarbatoarea Nasterii Domnului. Postul Craciunului aminteste de postul indelungat al patriarhilor si dreptilor din Vechiul Testament, in asteptarea venirii lui Mesia - Izbavitorul."Postul Nasterii Domnului este un post de pregatire duhovniceasca, de curatire duhovniceasca, ca sa primim in noi, in pestera trupului nostru si in ieslea sufletului nostru, pe ... citeste toata stirea