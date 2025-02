Postul Pastelui 2025. Cand incepe cel mai lung si mai greu post din an. Rugaciunea pe care toti credinciosii trebuie sa o rosteasca in aceasta perioada

Pastele este una dintre cele mai mari si mai importante sarbatori ale crestinatatii. Spre deosebire de alte praznice, Invierea Domnului nu are o data fixa, ea fiind modificata de la un an la altul, in functie de calculele efectuate de Sfantul Sinod.Postul Pastelui are o durata de 48 de zile si este cel mai lung si mai aspru post din an, deoarece in toata aceasta perioada sunt doar doua dezlegari la peste. Acesta ne aminteste de postul ... citește toată știrea