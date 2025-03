Postul Pastelui 2025: traditiile ascunse si rigorile de dinaintea Invierii

Postul Pastelui, cunoscut si sub numele de Postul Mare, este cel mai lung si mai aspru post din calendarul ortodox. In 2025, aceasta perioada a inceput pe 3 martie si se incheie pe 19 aprilie, avand o durata de 40 de zile, la care se adauga Saptamana Patimilor, totalizand astfel 48 de zile.Regulile alimentare in Postul PasteluiPostul Pastelui este considerat cel mai sever dintre posturile de peste an. Pe durata acestuia:- Se renunta complet la carne, oua, lapte si alte produse de origine ... citește toată știrea