Postul Pastelui in timp de razboi. Preotii, ingaduitori cu ucrainenii: "Ei sunt intr-o jertfa continua"

Un preot brasovean spune ca ucrainenii sunt intr-un post continuu cat timp tara lor este in razboi si nu sunt obligati sa tina Postul Pastelui asa cum erau obisnuiti. Romanii care ii ajuta implinesc si ei cea mai importanta parte a unui post adevarat De luni, 7 martie, am intrat in Postul Pastelui. Crestinii ortodocsi obisnuiesc sa aduca o jertfa in cele sapte saptamani dinaintea celei mai mari sarbatori crestine, Invierea Domnului, celebrata anul acesta de ortodocsi la 24 aprilie, si nu ... citeste toata stirea