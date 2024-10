Postul Ramadan, zis uscat, il inlocuieste in trenduri pe cel intermitent

Postul uscat, o variatie a postului intermitent, presupune abtinerea de la toate alimentele si lichidele pentru o perioada determinata, fiind in aceasta perioada "noua moda" in nutritie. Potrivit WebMD, in timp ce programele de post intermitent, cum ar fi mancatul restrictionat in timp, postul 5:2 si postul in zile alternative, au demonstrat ca ajuta la gestionarea greutatii si la imbunatatirea functiei cognitive, postul uscat este mai putin studiat si mai controversat in randul cadrelor ... citește toată știrea