Poteca in varful arborilor, proiect turistic inedit la Brasov

Brasovul ar putea deveni primul oras din Romania si al 14-lea din lume care va oferi turistilor o experienta unica: o "poteca in varful arborilor", ce va permite explorarea naturii la inaltime.Proiectul este propus de compania germana Erlebnis Akademie AG, care a implementat acest concept in 13 locatii din Europa si Canada.Poteca in varful arborilor - un proiect de turism durabilReprezentantii companiei au prezentat astazi conceptul "Treetop Walk" ("poteca in varful arborilor"), care isi ... citește toată știrea