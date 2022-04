Poti sa iei teapa cumparand o masina SH de la reprezentanta? Chiar daca e BMW? DA!

Un brasovean ne-a povestit ce patanie a avut cu un autoturism. A platit bani frumosi cand l-a cumparat, direct de la reprezentanta. Dupa un timp, a vrut sa il vanda. La un pret chiar bun, cu care fusese de acord si cumparatorul. Dar...In februarie 2020 am achizitionat un autoturism Marca BMW din reprezentanta Automobile Bavaria. Am ales o masina rulata, avand 14.000 km. Mi s-a spus ca e masina de test drive si nu are daune sau vicii ascunse.Dupa 2 ani am decis sa schimb masina si am pus-o ... citeste toata stirea