Povestea Annei Simonis, pianista din Homorod care a ajuns printesa otomana

Dupa ce a sosit la Bucuresti din cauza unui eveniment nefericit, brasoveanca a devenit sotia unui mare general otoman, transformand in realitate basmele: o Cenusareasa pasionata de arta muzicii care a trait ca in "O mie si una de nopti", insa nu pana la adanci batraneti La 17 octombrie 1832, intr-o casa modesta din satul Homorod, de langa Rupea, in judetul Brasov, se nastea Anne Simonis, o sasoaica aparuta pe lume intr-o familie saracuta, dar despre care aveau sa scrie istorici romani, maghiari ... citeste toata stirea