Povestea unui un tanar sas din Brasov, intors de la studii din Viena, continua si dupa 150 de ani

In urma cu exact 150 de ani, un tanar sas din Brasov, proaspat intors de la studii in Germania, a pornit intr-o calatorie in Piatra Craiului, insotit de doi prieteni, entuziasmat de ce oferea o asociatie de turism montan din Germania."Exact acum 150 de ani, putin dupa pranz, pe o vreme foarte frumoasa, ltanarul intors din Germania le povestea prietenilor de infiintarea acelui club si era entuziasmat de ceea ce au inceput sa faca. Au hotarat deja acolo sus, sa infiinteze si aici Asociatia ... citeste toata stirea