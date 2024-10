Povesti de viata, expuse la Parcul Nicolae Titulescu

Cu ocazia deschiderii noului an universitar 2024-2025, Facultatea de Sociologie si Comunicare din cadrul Universitatii Transilvania a deschis cea de-a saptea expozitie in aer liber de sociologie vizuala, pe aleea de langa Parcul Nicolae Titulescu din Brasov, care reuneste si in acest an doua proiecte: "Omul si Orasul sau" si "Dincolo de gard".Scopul amplasarii acestei expozitii intr-o zona circulata a fost acela de a aduce povestile in mijlocul comunitati, povesti care desi marcheaza ... citește toată știrea