Peste 20 de mesteri populari din judetul Brasov si din tara vor fi prezenti la Brasov, in Piata Sfatului, in perioada 12-15 august, in cadrul primei editii a Targului "Povesti Mestesugaresti din Brasovul medieval''. Mestesugarii vor aduce in atentia vizitatorilor, mestesuguri din vechime, care se practica si astazi, precum pielarit, cusaturi, pictura pe lemn, pictura pe sticla, impletituri din sfoara, ... citeste toata stirea