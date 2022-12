"Povesti Muzicale de Craciun", miercuri si joi, la Sala Patria

Artistii Filarmonicii propun melomanilor un inedit spectacol de Craciun, prezentat in doua seri. Astfel, miercuri, 21 decembrie, de la ora 19, si joi, 22 decembrie, de la ora 20, la Sala Patria vor avea loc cele doua concerte de Craciun ale Filarmonicii Brasov - " Povesti Muzicale de Craciun". Spectacolul este regizat de Dan Esopa, care si-a inceput activitatea inca din anul 1976, implicandu-se, de-a lungul timpului, in numeroase proiecte nationale si internationale in domeniul artei ... citeste toata stirea