Foto: Elena Muresianu (1862-1924)13 dintre cei mai importanti artisti brasoveni ai secolelor XIX-XX vor fi prezentati publicului, in 13 si 14 octombrie, altfel, prin proiectul Brasov Art Stories. Concret, vor avea loc proiectii video mapping pe cladirea Muzeului de Arta Brasov, o noua expozitie temporara in aer liber si tururi ghidate urbane in Brasovul artistilor.Expozitia "Brasov Art Stories" din Parcul Nicolae Titulescu va avea vernisajul vineri, 13 octombrie 2023, incepand cu ora 13.00. ... citeste toata stirea