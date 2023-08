Sunt tineri necasatoriti, fara obligatii, care calatoresc prin lume, dorm sub cerul liber, fac munca voluntara si isi castiga cu greu o masa, iar timp de cel putin trei ani si o zi nu au voie sa se apropie de casa. Sunt calfele, mestesugari din Germania, Franta sau Elvetia evului mediu. Au ajuns si in Romania, pe Cibin, calfele unind Sibiu cu Neustadt, Rugen si Leipzig, unele dintre cele mai mari si mai importante centre mestesugaresti din Europa. Astazi pot fi vazuti la Sibiu, in incinta ... citeste toata stirea