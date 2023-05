Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a transmis catre presa o serie de precizari in legatura cu "pozitia Bisericii fata de parteneriatul civil in general".Vasile Banescu a subliniat ca "parteneriatul civil legalizeaza concubinajul, ii deresponsabilizeaza in timp pe cei doi parteneri in detrimentul mamei si al copilului, deservind practic interesul major al acestuia".Textul integral:Patriarhia Romana, in consonanta cu celelalte Biserici ortodoxe, dezaproba constant ... citeste toata stirea