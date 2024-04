Pozitia de somn care poate provoca hipertensiune arteriala, migrene si dureri lombare

Persoanele care dorm cu fata in jos, pe burta, sunt mai predispuse la diverse probleme de sanatate, au declarat expertii pentru New York Post, iar una dintre cele frecvente este durerea lombara. "Daca va confruntati deja cu probleme la nivelul gatului si al spatelui, dormitul in aceasta pozitie este aproape garantat ca le va inrautati", a explicat dr. Tony Nalda de la Scoliosis Reduction Center, referindu-se la dormitul cu fata in jos.Somnul in aceasta pozitie poate face, de asemenea, mai ... citește toată știrea