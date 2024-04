Pozitiv la DrugTest, la miezul noptii, pe Toporasului

In noaptea de marti spre miercuri, 9/10 aprilie, in jurul orei 23.45, politistii au oprit, pentru control, un autoturism care se deplasa pe strada Toporasului, din municipiul Brasov. "In cadrul controlului efectuat, pentru ca au observat ca tanarul de la volan, de 23 de ani, manifesta un comportamnet specific, ... citește toată știrea