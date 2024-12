Practica inedita in Romania: Un lant de saloane de infrumusetare solicita 50% avans pentru programari

Lantul de saloane de infrumusetare GETT'S a adoptat o practica neobisnuita in Romania dar uzuala in strainatate, de a incasa un avans de 50% pentru programari."ATENTIE! Pentru echitate si uniformitate, toate programarile online necesita un avans de 50%, achitat din abonamentul preplatit, cu card bancar sau cash (anterior in salon prin incarcarea contului). La onorarea programarii, avansul se deduce din contravaloarea serviciilor, diferenta achitandu-se cash/card/puncte. Anularile sau ... citește toată știrea