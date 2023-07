Patru proprietari au reclamat la politie ca, in noaptea de 22 spre 23 iulie le-au disparut bicicletele. S-a intamplat in localitatea Ghelinta. In urma activitatilor intreprinse de catre politistii covasneni, la data de 25 iulie, au fost identificati doi barbati, cu varste de 35, respectiv 30 ani, care, profitand de lasarea neasigurata a portilor de ... citeste toata stirea