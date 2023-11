Un "pradator sexual" din Bucuresti a fost prins in Brasov. Barbatul a violat doua minore, iar in trecut a fost condamnat pentru fapte similare in Anglia. A ajuns in arestul Politiei pentru urmatoarele 30 de zile.Individul, in varsta de 55 de ani, este cetatean roman, dar vreme de mai multa vreme a stat in Marea Britanie si in Spania, acolo unde este acuzat si de alte infractiuni. De asemenea, in trecut a mai comis fapte de natura sexuala si furturi in Romania.De cateva luni si-a reluat ... citeste toata stirea