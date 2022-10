Pragul de promovare a examenului de rezidentiat ramane la 60%, in acest an

Pragul de promovare la examenul de rezidentiat ramane la 60% anul acesta, adica la 120 de intrebari corecte din cele 200 de pe subiect, anunta Ministerul Sanatatii (MS). "In urma publicarii proiectului de metodologie, Ministerul Sanatatii a primit din partea Federatiei Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania (FASMR) rezultatele unei consultari cu studentii in anii terminali si absolventii care urmeaza sa sustina examenul de rezidentiat, prin care se comunica faptul ca 90% dintre ... citeste toata stirea