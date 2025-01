Prapadul la RATBV dupa Coliban: pentru "Brasovul verde" a cumparat rable cu motoare Diesel

Incep sa apara noi informatii referitoare la prapadul facut de fostul primar Allen Coliban si camarilla din USR cu care s-a inconjurat.Ipochimenul care se lauda cu "Brasovul verde", dar care nu a facut nimic pentru un mediu mai sanatos, a tocat banii publici pe festivaluri "verzi". In deceniul in care se tot vorbeste despre transport verde, ce sa vezi: Coliban a cumparat autobuze pe motorina, ba chiar si 15 vechituri!!! Acest individ pretinde ca va lupta sa apere Brasovul in continuare. ... citește toată știrea