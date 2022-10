Prea beata ca sa-sI aduca aminte ca... e beata

In cursul zilei de luni, 10 octombrie, in jurul orei 15.10, la Biroul Tamponari din cadrul Politiei Brasov, s-a prezentat o conducatoare auto, in varsta de 36 de ani, care a declarat faptul ca a fost implicata intr-un accident rutier usor, soldat cu pagube materiale, accident produs pe strada Branduselor, din municipiu. Ce a urmat a fost "demn" de un raport al Politiei."Conform procedurilor de solutionare a accidentelor rutiere cu pagube materiale, conducatoarea auto a fost testata cu ... citeste toata stirea