Prea beata pentru trotineta: IPJ Brasov a raportat primul accident cu conducatorul trotinetei sub influenta alcoolului

O tanara de 20 de ani este prima persoana care conducea o trotineta in timp ce se afla sub influenta alcoolului si a fost implicata intr-un accident rutier la Brasov. In noapte de vineri spre sambata, tanara circula cu trotineta pe Calea Bucuresti cand, in jurul orei 2:50, s-a dezechilibrat si a cazut pe sosea. Politistii sositi la locul accidentului au testat-o pe brasoveanca cu aparatul etilotest si acesta a indicat 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ca ... citeste toata stirea