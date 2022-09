Precizari de la APIA: Ce se deconteaza in cazul proiectelor depuse la masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar"

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza beneficiarii Masurii 1 "Microgranturi in domeniul agroalimentar" ca pot incarca rapoartele de progres in cadrul sistemului informatic Granturi IMM, sectiunea IMM RECOVER, modulul Implementare. Termenul limita de depunere a rapoartelor insotite de documentele justificative este de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat in contul bancar al beneficiarului. Cheltuieile eligibile angajate dupa data de 1 ... citeste toata stirea