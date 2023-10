Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie "Dr. I.A. Sbarcea" Brasov are un nou manager, respectiv Constantin-Ciprian Carapcea (foto stanga), cel care din anul 2015 a ocupat postul de director financiar contabil al acestui spital. Noul manager preluat oficial atributiile de conducere pentru urmatorii patru ani, in 26 octombrie, odata cu semnarea contractului de management semnat cu presedintele Consiliului Judetean, Serban Constantin.Contractul de management a fost incheiat in urma promovarii ... citeste toata stirea