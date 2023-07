De sambata, 29 iulie, organizatia de tineret a PNL Brasov are o noua conducere, dupa ce Ionut Dragutu a trecut in randul "seniorilor". Astfel, in urma alegerilor de la nivelul organizatiei, presedinte al acestei structuri pentru urmatorii patru ani fost ales primarul comunei Prejmer, Mihai Apafi. La alegeri a participat si presedintele PNL Brasov, ... citeste toata stirea