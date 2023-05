Preluarea Cetatuii de pe Dealul Straja de catre Municipiul Brasov a intrat in linie dreapta. Astfel, in 18 mai, Ministerul Finantelor (care are acum in administrare monumentul) a publicat pe site-ul institutiei proiectul de hotarare de Guvern privind transferul imobilului catre autoritatile locale brasovene. Proiectul este in dezbatere publica pana in 27 mai, iar persoanele interesate pot transmite in scris opiniile la adresa de email publicinfo@mfinante.gov.ro. Dupa ce va fi parcursa aceasta ... citeste toata stirea